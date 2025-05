Impianto di raccolta rifiuti speciali e amianto il Comune | Insoddisfatti rispetto al parere di Arpae

Il Comune di Misano Adriatico desidera fare chiarezza riguardo al progetto di un impianto di raccolta rifiuti speciali e amianto proposto da Manta Costruzioni Srl. Alla luce delle recenti insoddisfazioni espresse rispetto al parere di Arpae, l'amministrazione intende informare la cittadinanza sullo stato attuale della Verifica di AssoggettabilitĂ a Via (Screening) per garantire trasparenza e partecipazione nella gestione ambientale.

Il Comune di Misano Adriatico intende fare chiarezza e informare la cittadinanza in merito allo stato attuale del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening) relativo al progetto presentato da Manta Costruzioni Srl per la realizzazione di un impianto in Via Larga 44...

