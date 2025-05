Imagine Dragons sold out i quattro live in Italia dell’estate 2025

Gli Imagine Dragons conquistano l'Italia con quattro date del loro attesissimo tour europeo nel 2025, tutte già sold out. Con oltre 200mila biglietti venduti, la band promette serate indimenticabili, a partire da martedì 27 maggio all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. I fan sono pronti a vivere un'esperienza musicale unica, ricca di energia e emozioni.

Gli Imagine Dragons sono pronti per fare tappa in Italia per quattro date del loro tour europeo, già sold out, con oltre 200mila biglietti venduti. Gli Imagine Dragons infiammeranno il pubblico italiano con quattro appuntamenti indimenticabili: martedì 27 maggio 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per la prima data europea, mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e sabato 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, quattro show sold out che che richiameranno oltre 200.000 spettatori. Hitmaker assoluti che vantano 48 dischi di Platino e 5 Oro solo in Italia, oltre 240 miliardi di stream, 98 milioni di album venduti, una vittoria ai Grammy Awards, nonché numerose posizioni al #1 nelle chart Billboard e nelle classifiche radio – lo scorso anno hanno pubblicato il loro attesissimo album Loom... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Imagine Dragons, sold out i quattro live in Italia dell’estate 2025

