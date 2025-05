#iltempodioshø

Il 26 maggio, la prima pagina de "Il Tempo" presenta una vignetta di Osho che celebra il legame tra Papa Leone XIV e la città di Roma. In un gesto simbolico, il Santo Padre riceve un omaggio dal sindaco Roberto Gualtieri, sottolineando il suo affetto per la capitale e l'importanza del suo ruolo come Vescovo. Una scena che incarna la comunione tra la Chiesa e la città eterna.