Il voto in Venezuela | urne vuote e repressione È la democrazia secondo Maduro

Nel contesto di un Venezuela segnato da crisi economica e politica, il governo di Nicolás Maduro proclama una vittoria schiacciante alle elezioni regionali e legislative, con l'82,68% dei voti per il Grande Polo Patriottico. Tuttavia, queste elezioni si svolgono in un clima di urne vuote e repressione, sollevando interrogativi sulla reale natura della democrazia nel paese sudamericano e sulla legittimità dei risultati annunciati dal Consiglio Elettorale Nazionale.

“Il Grande Polo Patriottico ha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni regionali e legislative del Venezuela tenutesi domenica, ottenendo l'82,68 per cento dei voti validi per i deputati della lista nazionale, secondo i risultati ufficiali annunciati dal Consiglio Elettorale Nazionale (Cne)”, annuncia teleSur. “Oggi, oltre l'85 per cento dei venezuelani ha disobbedito a questo regime criminale”, ribatte María Corina Machado. Due dati quasi identici, eppure opposti. L’emittente del regime madurista si riferisce infatti ai voti espressi in favore della coalizione governativa; la leader della opposizione al boicottaggio per protesta, dopo la truffa elettorale alle presidenziali dello scorso 28 luglio... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il voto in Venezuela: urne vuote e repressione. È la democrazia secondo Maduro

