Il voto dentro alle liste | il Pd al 409% Fratelli d' Italia al 165%

Nelle prime fasi dello scrutinio, il Partito Democratico emerge con una netta prevalenza, attestandosi al 40,97%. Fratelli d'Italia segue al 16,59%, mentre le altre formazioni, tra cui Lega e Forza Italia, si collocano ben al di sotto. Con oltre 100 sezioni giĂ analizzate, l'andamento del voto offre un quadro interessante sugli orientamenti degli elettori in questa tornata elettorale.

Sondato il muro delle 100 sezioni scrutinate (a 109 su 164), queste sono le liste che hanno ricevuto piĂą preferenze: guida il Partito Democratico con il 40,97%, poi FdI al 16,59%, Lega-LpRa-Pdf al 5,53%, Forza Italia al 4,8%, La Pigna al 4,42%, M5S al 4,30%. Tutte le altre liste sono sotto al 4%... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il voto dentro alle liste: il Pd al 40,9%, Fratelli d'Italia al 16,5%

