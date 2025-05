Il volontariato genera gratis il 4% del Pil italiano

Il volontariato in Italia rappresenta una risorsa fondamentale per la sostenibilità socio-economica, contribuendo con 84 miliardi di euro all'anno, pari a circa il 4% del PIL. Secondo il Rapporto 2024 di Generali Italia, il Terzo Settore non solo supporta la comunità, ma genera anche un alto impatto economico, sottolineando l'importanza dell'efficienza e del valore sociale delle attività non profit nel nostro Paese.

TERZO SETTORE, una risorsa oggettivamente indispensabile per la sostenibilità socio-economica del nostro Paese. Un valore economico di ben 84 miliardi di euro l’anno (Rapporto 2024 di Generali Italia), pari a circa il 4% del Pil. E un alto impatto economico del non profit significa anche "efficienza sociale": si valuta che un euro investito nel Terzo Settore possa generare il doppio del suo valore in benefici per la popolazione. "Le organizzazioni del Terzo Settore – spiega Giuse Dellavesa (nella foto a destra), presidente di Prometeo (Progetto Malattie Epatiche Trapianti E Oncologia - Odv), associazione di volontariato socio-sanitario che opera all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – hanno un atteggiamento di grande attenzione nel fare bene le cose che sono necessarie ed evitare gli sprechi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il volontariato genera gratis il 4% del Pil italiano

Diventare Volontario VIDAS: l'esperienza di Chiara