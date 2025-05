Il volo tutti per uno | viaggio nel tempo con Morandi e Venditti

Il secondo appuntamento de "Il Volo Tutti per uno - Viaggio nel tempo", andato in onda il 26 maggio su Canale 5, si rivela un trionfo di musica e cultura italiana. Sotto la guida esperta di Lorella Cuccarini, lo show celebra l'arte di leggendari cantautori come Gianni Morandi e Antonello Venditti, creando un'atmosfera magica che riunisce generazioni attraverso le note intramontabili della nostra tradizione musicale.

La seconda puntata di Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo, trasmessa lunedì 26 maggio su Canale 5, si conferma come un evento televisivo dedicato alla celebrazione della musica, dell’arte e della cultura italiane. La manifestazione, condotta da una figura di grande esperienza come Lorella Cuccarini, si svolge in una cornice suggestiva come Palazzo Te a Mantova. Questo format, ideato da Michele Torpedine e prodotto da Friends TV, propone un viaggio attraverso le epoche musicali, coinvolgendo artisti di fama nazionale e internazionale. il format e la location della trasmissione. una celebrazione della musica italiana e internazionale... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il volo tutti per uno: viaggio nel tempo con Morandi e Venditti

