Il Volo - Tutti per uno torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata | le anticipazioni e gli ospiti

Questa sera su Canale 5 torna "Il Volo: Tutti per uno" con la seconda emozionante puntata, condotta da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble insieme a Lorella Cuccarini. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti che arricchiranno la serata, dopo il successo della premiere della scorsa settimana. Non perdere questo viaggio nel tempo pieno di musica e sorprese!

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano stasera su Canale 5, in compagnia di Lorella Cuccarini, con la seconda puntata dello show Il Volo: Tutti per uno - Viaggio nel tempo: chi sono gli ospiti di lunedì 26 maggio Una settimana fa il primo appuntamento, con la conduzione straordinaria di Antonella Clerici, e stasera, su Canale 5, in prima serata, i tre cantanti de Il Volo tornano con la seconda puntata dell'evento Tutti per uno - viaggio nel tempo. Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, la serata sarà condotta da Il Volo con la partecipazione di un'altra protagonista della TV: Lorella Cuccarini... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Volo - Tutti per uno torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti

