il volo spaventoso muore così a soli 20 anni l ipotesi dietro la tragedia è agghiacciante

Una tragica fatalità ha colpito Roma con la morte di Mohamed Hatem Belal, un ventenne precipitato dal tetto di un palazzo a Ponte di Nona. La vicenda, avvolta nel mistero, solleva inquietanti interrogativi sulle circostanze della sua caduta e il suo passato, già segnato da precedenti penali legati allo spaccio di droga. I dettagli emersi dagli inquirenti potrebbero rivelare un quadro ben più complesso.

Un ragazzo di vent’anni è morto nella notte tra sabato e domenica dopo essere precipitato dal tetto di un palazzo in via Capitini, nella zona di Ponte di Nona, a Roma. La vittima è Mohamed Hatem Belal, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. Secondo gli inquirenti, il giovane sarebbe stato una delle vedette impiegate per sorvegliare la zona e avvertire i pusher in caso di arrivo delle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Secondo quanto riferito da LaPresse, non è da escludere che il ragazzo possa essere stato spinto nel corso di una lite legata allo spaccio... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it