Il video dell’enorme squalo elefante avvistato a Marbella

Il 18 maggio, un raro squalo elefante è stato avvistato a Marbella, in Andalusia, da alcuni escursionisti. L'incontro, filmato e subito virale, segna un evento unico: era da 35 anni che un esemplare di questa specie non si vedeva nella Spagna meridionale. Scopri di più su questo straordinario avvistamento.

