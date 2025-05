Il video dell’auto che investe i tifosi del Liverpool alla parata per la vittoria del campionato | le urla e la fuga delle persone

Un video inquietante ha catturato il momento in cui un'auto ha investito tifosi del Liverpool durante la parata per la vittoria del campionato. Le immagini mostrano la folla festante trasformarsi in un caos di urla e fughe, mentre il veicolo prima rallenta e poi accelera, colpendo diverse persone. Il filmato è stato condiviso su X, scatenando preoccupazione e indignazione tra i supporter e la comunità.

Prima l'auto che si avvicina alla folla, a velocità contenuta. Poi l'accelerazione improvvisa e le persone investite. È quanto mostra il video, pubblicato su X, dell' uomo alla guida del veicolo che a Liverpool ha investito diversi tifosi durante celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio. Il responsabile è stato arrestato dalla polizia locale. Secondo le prime informazione si contano alcuni feriti.

