Il vento alimenta fiamme e fumo disagi e visibilità ridotta sulla Lecce-Torre Chianca

Un incendio, alimentato dalle forti folate di vento, ha creato una situazione di emergenza sulla Leccetorre Chianca a Lecce. Il denso fumo ha invaso la carreggiata, riducendo drasticamente la visibilità e causando disagi alla circolazione stradale. Per garantire la sicurezza degli automobilisti, è stato necessario interrompere il transito per oltre un'ora.

