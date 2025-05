Il vento alimenta fiamme e fumo disagi e visibilità ridotta sulla Lecce-Torre Chianca

Le fiamme, alimentate da forti folate di vento, hanno causato seri disagi alla circolazione sulla Leccetorre Chianca. Una densa coltre di fumo ha ridotto drasticamente la visibilità, costringendo le autorità a interrompere il transito delle auto per oltre un'ora, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire potenziali incidenti.

