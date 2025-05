Il valzer Sul bel Danubio blu trasmesso nello spazio per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss

In occasione del bicentenario della nascita di Johann Strauss, il celebre valzer "Sul bel Danubio blu" risuonerà nello spazio il 31 maggio. Questa iniziativa celebra non solo il genio del compositore austriaco, nato a Vienna nel 1825, ma anche i 50 anni dalla fondazione dell'Agenzia Spaziale Europea, unendo musica e spazio in un omaggio senza confini.

