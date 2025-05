Il Trono Di Uomini E Donne Per Un Ex Del Grande Fratello | Chi È Il Candidato Bomba?

Un ex concorrente del Grande Fratello potrebbe essere il prossimo protagonista del trono di Uomini e Donne. Il suo nome circola insistentemente e promette di accendere gli animi. Scopri chi è il candidato bomba e cosa si cela dietro questa intrigante indiscrezione. Il gossip si infiamma, lasciando i fan in trepidante attesa di novità.

Il nome circola da ore e promette scintille: un ex gieffino sarebbe pronto per il trono di Uomini e Donne. Scopri chi è il favorito e cosa sta succedendo. Cosa bolle in pentola tra il trono di Uomini e Donne e un ex del Grande Fratello? Il gossip impazza e l’attesa cresce. Il nome che sta facendo tremare i social è quello di Lorenzo Spolverato. Reduce dall’esperienza nella casa più spiata d’Italia, il modello è finito al centro dei rumors dopo che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione: pare che Maria De Filippi stia puntando proprio su di lui per il prossimo trono. La notizia ha fatto il giro del web in un lampo... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Il Trono Di Uomini E Donne Per Un Ex Del Grande Fratello: Chi È Il Candidato Bomba?

