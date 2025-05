Il traffico surreale che solo Arezzo sa regalare

Arezzo, dove il traffico si trasforma in un'esperienza surreale. Qui, i limiti di velocità diventano solo un suggerimento e i 25 km/h sembrano un ritmo da danzare. Le soste non sono solo necessarie, ma anche momenti di socialità: che sia per scegliere una playlist o scambiare un saluto con la zia al bar, ogni viaggio diventa un'opera d'arte in movimento.

La città dove i limiti di velocità non servono, perché ci pensano i cittadini a non superare mai i 25 kmh. Dove puoi perdere il semaforo verde perché la macchina davanti stava scegliendo la playlist. Dove si frena non per evitare un incidente, ma per salutare la zia che è ferma al bar, o il cane del vicino. Ogni rotonda diventa un test psicologico: “Passa prima lui? Passo io? Aspettiamo entrambi la primavera?” E poi ci sono gli eroi tragici della doppia fila: parcheggiano ovunque, accendono le quattro frecce e scompaiono per un tempo compreso tra “due minuti” e l’eternità. Morale: anche se parti in orario, arriverai comunque con il cuore nero e la pazienza finita... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il traffico surreale che solo Arezzo sa regalare

Ne parlano su altre fonti

Arezzo è la terza città italiana più stressante per i guidatori - Tra code infinite, clacson assordanti e nervi a fior di pelle, rimanere bloccati nel traffico può diventare un’esperienza davvero stressante. Arezzo è una delle ... Riporta www3.saturnonotizie.it

Arezzo, cambiano traffico e sosta da lunedì 14 aprile - Lavori stradali da lunedì 14 aprile ad Arezzo: fino a venerdì 18 aprile ... alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso tra i civici 10/A e 16 e tra i civici 70 e ... Scrive arezzonotizie.it

Traffico, incidente sull'A1 tra Arezzo e Valdarno: lunghe code - Poco le 19 le prime segnalazioni dell'incidente avvenuto nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno all'altezza del km 338. Macchine incolonnate in direzione di Firenze: il traffico transita su una ... Si legge su quotidiano.net

Macchina ribaltata si rimette in piedi e guardate cosa succede!