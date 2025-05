Il tennis fa vivere più a lungo dicono gli scienziati davvero molto più a lungo

Il tennis non è solo un gioco, ma potrebbe anche essere un segreto per vivere più a lungo. Diversi studi scientifici suggeriscono che praticare questo sport contribuisca significativamente alla longevità. Ma cosa ne pensano i giovani campioni come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sulle prospettive di vita rispetto a star di altri sport? Scopriamo insieme i risultati di importanti ricerche in merito.

Il tennis è uno sport che rende longevi? Jannik Sinner, Carlos Alcaraz o Arthur Fils vivranno più a lungo di Léon Marchand o Lewis Hamilton? La domanda può sembrare strana, ma secondo diversi studi giocare a tennis sarebbe una garanzia di longevità. Un'importante ricerca pubblicata sulla rivista scientifica British Journal of Sport Medicine, afferma che il tennis sarebbe in cima alla lista degli sport più benefici per l'invecchiamento. Giocare a tennis è associato a una maggiore aspettativa di vita, che si allunga di quasi 10 anni, più precisamente 9,7 anni in media, contro i 6,2 anni del badminton, i 4,7 anni del calcio o i 3,4 anni del nuoto...

