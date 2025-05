Il Tecnopolo si presenta all' Europa | Meloni e Metsola in visita

Il 27 maggio, il Dama Tecnopolo di Bologna ospiterà la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, esploreranno il potenziale dell'innovazione e della ricerca nel Centro, sottolineando l'importanza della collaborazione europea nel settore tecnologico. Registrati per scoprire di più su questo evento significativo.

