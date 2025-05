Il Teatro della Scala di Milano presenta la stagione teatrale

Il Teatro della Scala di Milano svela la sua nuova stagione teatrale, pronta ad incantare il pubblico con un programma ricco di opere, balletti e concerti. Ad aprire la stagione sarĂ l'iconica "Lady Macbeth", promettendo emozioni forti e grande spettacolo. Scopri tutte le novitĂ e i dettagli di un cartellone che si preannuncia imperdibile, a cura di Pierachille Dolfini.

Il Teatro della Scala di Milano ha presentato la prossima stagione di opera, balletto e concerti, che aprirĂ con Lady Macbeth. Servizio di Pierachille Dolfini.

