Il Teatro comunale torna in centro nel 2027

Nel 2027, il Teatro Comunale rioccuperà la sua storica sede in largo Respighi, come annunciato dal sindaco Matteo Lepore durante la presentazione della nuova sovrintendente Elisabetta Riva. I lavori, sebbene prolungati, porteranno a un'importante rinascita culturale per il centro, promettendo una nuova era di eventi e spettacoli per la comunità.

Il Teatro Comunale tornerà nella sua sede storica in largo Respighi a partire da gennaio 2027. Lo conferma il sindaco Matteo Lepore, che è anche presidente della Fondazione del Teatro, durante la presentazione ufficiale della nuova sovrintendente Elisabetta Riva. "I lavori si sono allungati un... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il Teatro comunale torna in centro nel 2027

Remigration summit, 400 esponenti di estrema destra verso Malpensa: location top secret, polemiche sull’ipotesi del teatro comunale di Gallarate - A meno di 24 ore dall'atteso Remigration Summit, il raduno europeo di leader di estrema destra, le polemiche imperversano sulla location top secret. 🔗continua a leggere

Roberto Mercadini sul palco del Teatro Comunale con 'La più strana delle meraviglie' - Martedì 20 alle 20.30, il Teatro Comunale ospita Roberto Mercadini con "La più strana delle meraviglie". 🔗continua a leggere

Mercato San Severino, il Ministro Valditara ospite al teatro comunale - Domani, giovedì 15 maggio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà ospite a Mercato San Severino per un incontro pubblico dedicato alle riforme del sistema scolastico nazionale. 🔗continua a leggere

Il Teatro comunale torna in centro nel 2027 - Il sindaco lancia la sovrintendente Riva. Il Comune ha stanziato altri 5 milioni di euro che si aggiungono ai circa 15 iniziali ... 🔗Segnala bolognatoday.it

Al Comunale inizia l’era di Elisabetta Riva: “Il teatro sarà un biglietto da visita per i turisti” - La nuova sovrintendente si presenta: “Dobbiamo abbattere il divario generazionale del pubblico. Il rientro nella sede di largo Respighi sarà a gennaio 2027, ... 🔗bologna.repubblica.it scrive

Al Teatro Comunale torna in scena CoroAperto - Venerdì 30 e sabato 31 maggio al Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio torna in scena CoroAperto con lo spettacolo “Deep Town” che con la regia di Riccardo Tordoni e la drammaturgia di Simona Bianchi ... 🔗Riporta teletruria.it