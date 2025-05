Il surreale torneo di kickboxing tra robot | Un momento storico

Il 25 maggio a Hangzhou, Cina, si è svolto un torneo di kickboxing senza precedenti: due robot umanoidi si sono sfidati sul ring in un evento storico per la World Robot Competition. Tra jab, ganci e calci frontali, questi avanzati automi hanno dimostrato non solo la loro abilità tecnica, ma anche il potenziale delle intelligenze artificiali nel mondo dello sport. Un passo significativo verso il futuro della competizione robotica.

Jab, diretto, gancio, montante e front kick. Tutti colpi andati a segno, ma a sferrarli non sono stati kick boxer in carne e ossa. Sul ring allestito a Hangzhou, nella Cina orientale, il 25 maggio, si sono affrontati due robot umanoidi nel corso della World Robot Competition, organizzata dal... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il surreale torneo di kickboxing tra robot: "Un momento storico"

