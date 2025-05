Il Siulp di Rimini | Servono più forze dell’ordine subito La sicurezza non può attendere

Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) di Rimini solleva un urgente appello per un aumento delle forze dell'ordine, evidenziando che "la sicurezza non può attendere". In una nota stampa, il sindacato manifesta la sua profonda preoccupazione per l'emergenza crescente in materia di sicurezza pubblica, sottolineando la necessità di interventi immediati per garantire la protezione della comunità.

“Servono più forze dell’ordine, subito. La sicurezza non può attendere”. A lanciare l'allarme è il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) di Rimini che, in una nota stampa, esprime "forte preoccupazione per la crescente emergenza legata alla sicurezza pubblica e ribadisce con... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il Siulp di Rimini: “Servono più forze dell’ordine, subito. La sicurezza non può attendere”

RIMINI: Sindacati polizia chiedono un cambio viabilità in centro | VIDEO