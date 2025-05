Il Sindaco Nargi revoca tre assessori festiani | Finita la fiducia

Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha revocato oggi gli assessori Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta, ponendo fine alla loro fiducia nella Giunta di Piazza del Popolo. La decisione è stata presa al termine di una riunione ufficiale, segnando un cambio significativo nella gestione amministrativa della città .

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato questa mattina i decreti di revoca degli assessori Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta, dalla Giunta di Piazza del Popolo. La decisione è arrivata al termine di una riunione ufficiale nel corso della quale il Sindaco ha posto a l vot o la propria nomina alla presidenza dell’Azienda Consortile A4 delle politiche sociali, incassando il diniego degli assessori in questione, a testimonianza del venir meno del rapporto fiduciario e del sostegno politico necessari nei confronti del capo dell’esecutivo d el Comune di Avellino... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Sindaco Nargi revoca tre assessori festiani: “Finita la fiducia”

Bilancio “salvo”, crisi politica no: occhi puntati sul sindaco Nargi - Dopo un intenso dibattito di oltre 10 ore, il sindaco Laura Nargi ottiene il via libera al bilancio previsionale del Comune di Avellino, superando una serie di ostacoli e tensioni politiche. 🔗continua a leggere

Avellino, tra rimpasti immaginari e stadi metafisici: il sindaco Nargi e l’arte del galleggiamento politico - Avellino, sospesa tra rimpasti immaginari e stadi metafisici, si confronta con l'arte del galleggiamento politico del sindaco Laura Nargi. 🔗continua a leggere

Scomparsa di Franco D’Ercole, il saluto commosso del Sindaco Nargi - Con grande dispiacere, annunciamo la scomparsa di Franco D’Ercole, figura di spicco per Avellino e l’Irpinia. 🔗continua a leggere

Nargi revoca tre assessori - Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato questa mattina i decreti di revoca degli assessori Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta, dalla Giunta di Piazza del ... 🔗Riporta ilmattino.it

Avellino, Nargi sta valutando l'azzeramento o l'ipotesi rimpasto - Prima l'affidamento dei lavori di adeguamento dello stadio "Partenio Lombardi", poi il rimaneggiamento della giunta. Sarebbe questa la timeline adottata dalla sindaca, Laura Nargi, ... 🔗Come scrive ilmattino.it

Avellino, il sindaco: "Io fragile e sola? No, anzi, sono coraggiosa" - Crisi in Comune, Nargi: nuovo appello ai consiglieri "Siate responsabili per il bene della città" Avellino. Poco meno di tre settimane ... Venti giorni in cui il sindaco Nargi si gioca tutto. 🔗Secondo msn.com