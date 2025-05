Il Sindaco Nargi revoca tre assessore festiani | Finita la fiducia

Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha revocato oggi tre assessori: Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta. La decisione, protocollata tramite decreti, segue una riunione ufficiale segnata dalla perdita di fiducia nei confronti degli assessori. Questo cambiamento rientra nel contesto politico attuale di Piazza del Popolo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato questa mattina i decreti di revoca degli assessori Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta, dalla Giunta di Piazza del Popolo. La decisione è arrivata al termine di una riunione ufficiale nel corso della quale il Sindaco ha posto a l vot o la propria nomina alla presidenza dell’Azienda Consortile A4 delle politiche sociali, incassando il diniego degli assessori in questione, a testimonianza del venir meno del rapporto fiduciario e del sostegno politico necessari nei confronti del capo dell’esecutivo d el Comune di Avellino... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Bilancio “salvo”, crisi politica no: occhi puntati sul sindaco Nargi - Dopo un intenso dibattito di oltre 10 ore, il sindaco Laura Nargi ottiene il via libera al bilancio previsionale del Comune di Avellino, superando una serie di ostacoli e tensioni politiche. 🔗continua a leggere

Avellino, tra rimpasti immaginari e stadi metafisici: il sindaco Nargi e l’arte del galleggiamento politico - Avellino, sospesa tra rimpasti immaginari e stadi metafisici, si confronta con l'arte del galleggiamento politico del sindaco Laura Nargi. 🔗continua a leggere

Scomparsa di Franco D’Ercole, il saluto commosso del Sindaco Nargi - Con grande dispiacere, annunciamo la scomparsa di Franco D’Ercole, figura di spicco per Avellino e l’Irpinia. 🔗continua a leggere

Avellino, Nargi sta valutando l'azzeramento o l'ipotesi rimpasto - Prima l'affidamento dei lavori di adeguamento dello stadio "Partenio Lombardi", poi il rimaneggiamento della giunta. Sarebbe questa la timeline adottata dalla sindaca, Laura Nargi, ... 🔗Segnala ilmattino.it

Avellino, il sindaco: "Io fragile e sola? No, anzi, sono coraggiosa" - Crisi in Comune, Nargi: nuovo appello ai consiglieri "Siate responsabili per il bene della città" Avellino. Poco meno di tre settimane ... Venti giorni in cui il sindaco Nargi si gioca tutto. 🔗Si legge su msn.com

Avellino, la proclamazione di Laura Nargi: «Sarò il sindaco di tutti» - Ieri pomeriggio, intorno alle 18, con la proclamazione degli eletti, ad Avellino ha avuto inizio l'era amministrativa targata Laura Nargi. La cerimonia, gestita dal giudice Paolo Cassano ... 🔗Riporta ilmattino.it