Il sangue l’intonaco e il piede femminile | le tracce su cui punta Stasi E intanto l’assist del ministro Nordio | Condanna irragionevole

Il caso di Alberto Stasi riaccende il dibattito giuridico e mediatico, con nuove prove scientifiche e accertamenti che mettono in discussione le conclusioni precedenti. L'intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aggiunge un'ulteriore dimensione al processo, mentre la difesa si avvale di questo 'assist' per sostenere la propria posizione. A Garlasco, il mistero del delitto si infittisce, sollevando interrogativi sulla giustizia e le sue decisioni.

GARLASCO (Pavia) – Prove scientifiche 'rivalutate' e ulteriori accertamenti tecnici. E l'intervento, inatteso, del ministro della giustizia, Carlo Nordio, che la difesa di Alberto Stasi accoglie come un assist. Su Retequattro, il ministro, dopo aver premesso che "non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso", ha chiarito di trovare " irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l'intero processo. Se qualcuno ha dubitato come si può poi condannare? È irragionevole e andrebbe cambiato con una riforma che abbiamo provato a fare e fatto a metà"...