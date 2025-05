Il robot che risolve il cubo di Rubik in 01 secondi batte il record del mondo

Un innovativo robot sviluppato dagli studenti della Purdue University ha stabilito un nuovo Guinness World Record per la risoluzione del cubo di Rubik, completando l'impresa in soli 0,103 secondi. Questo straordinario risultato supera di gran lunga il precedente record, dimostrando le potenzialitĂ della robotica avanzata e l'ingegnositĂ dei giovani ingegneri. Scopriamo i dettagli di questa incredibile invenzione e il suo impatto nel mondo della tecnologia.

Il nuovo Guinness World Record di robot piĂą veloce a risolvere il cubo di Rubik è stato siglato dal sistema Purdubik’s Cube sviluppato da quattro studenti della Purdue University, nell’Indiana: la soluzione del rompicapo è arrivata dopo appena 0,103 secondi, meno di un terzo del tempo impiegato dall’ex primatista, il robot della Mitsubishi Electric... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il robot che risolve il cubo di Rubik in 0,1 secondi batte il record del mondo

