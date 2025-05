Il ritorno dei Juicy Tubes i gloss virali negli anni Duemila

Un vero e proprio simbolo degli anni Duemila, i Juicy Tubes di Lancôme tornano a far parlare di sé, riportando in auge il lip gloss che ha conquistato intere generazioni. Iconici nelle borse di attrici e modelle, questi gloss sono riemersi dal passato, risvegliando nostalgia e fascino. Scopriamo insieme come questi prodotti beauty siano diventati veri e propri manifesti di un’epoca indimenticabile.

Ci sono prodotti beauty che hanno segnato intere generazioni, diventando manifesti dell’epoca in cui sono stati lanciati. Momento nostalgia beauty. È il caso di Juicy Tubes di Lancôme (e di altri brand). I lip gloss in tubetto che negli anni Duemila era nelle borse di attrici, modelle, future e inconsapevoli influencer. E di tutte le appassionate di make-up. I Juicy Tubes, iconici lip gloss ultra scintillanti e profumati. I Juicy Tubes sono stati lanciati nel 2000, e sono immediatamente diventati un fenomeno non soltanto beauty, ma anche culturale, uno status symbol per chiunque ai tempi voleva essere “cool”... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il ritorno dei Juicy Tubes, i gloss virali negli anni Duemila

