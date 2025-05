Il ritorno degli Imagine Dragons a Milano | la nuova era del Loom World Tour

Milano si prepara a ospitare uno degli eventi musicali più attesi del 2025: il debutto europeo del Loom World Tour degli Imagine Dragons. Dopo tre anni dall'ultima esibizione nella città, l'Ippodromo Snai La Maura si trasformerà in un palcoscenico indimenticabile, dove Dan Reynolds e la band porteranno energia e emozioni, promettendo una serata spettacolare per i fan di ogni età.

Milano si prepara a vivere una delle notti più attese dell’estate 2025: domani, l’Ippodromo Snai La Maura accoglierà gli Imagine Dragons per il debutto europeo del loro Loom World Tour. Tre anni sono passati dall’ultima volta che Dan Reynolds e i suoi compagni hanno calcato il palco milanese, ma il tempo non ha scalfito minimamente l’attesa che circonda il ritorno degli Imagine Dragons nella capitale lombarda. Domani, 27 maggio 2025, l’Ippodromo La Maura si prepara ad accogliere migliaia di fan per una serata che promette di essere memorabile, segnando il debutto europeo del Loom World Tour. La band di Las Vegas arriva a Milano carica di novità e cambiamenti, portando con sé un bagaglio emotivo e artistico profondamente rinnovato... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il ritorno degli Imagine Dragons a Milano: la nuova era del Loom World Tour

Gli “Imagine Dragons“ al La Maura dopo 3 anni (e un passato incombente) - Dopo tre anni, gli Imagine Dragons tornano a Milano all’Ippodromo La Maura, questa volta senza legami festivalieri. 🔗continua a leggere

Imagine Dragons, concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta - Domani, 27 maggio, l'Ippodromo Snai La Maura di Milano si prepara ad accogliere gli Imagine Dragons, tornati dopo tre anni per un concerto imperdibile. 🔗continua a leggere

Imagine Dragons, sold out i quattro live in Italia dell’estate 2025 - Gli Imagine Dragons conquistano l'Italia con quattro date del loro attesissimo tour europeo nel 2025, tutte già sold out. 🔗continua a leggere

Imagine Dragons a Milano: orari, biglietti, scaletta 2025, strade chiuse, come arrivare al concerto e dove parcheggiare - L'Ippodromo La Maura è comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alle attigue fermate della metropolitana (che per l'occasione viene potenziata con più corse e orari prolungati per consent ... 🔗Come scrive mentelocale.it

Imagine Dragons, concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta - Il Loom World Tour è stato annunciato il 28 giugno scorso insieme all'uscita dell'album Loom. Il tour è passato da diverse città americane, asiatiche ed europee. La band di Las Vegas dopo Milano si ... 🔗Da milanotoday.it

Imagine Dragons I-Days Milano 2025: scaletta, orari, parcheggi e come arrivare - Quando ho saputo che gli Imagine Dragons avrebbero dato il via al loro Loom World Tour proprio da Milano, ho sentito quella scarica di adrenalina che solo i grandi concerti riescono a regalarmi. Dopo ... 🔗Come scrive milanolife.it