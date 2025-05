Il riso fa ingrassare Vero o falso?

Il riso è spesso al centro di dibattiti riguardanti il controllo del peso. È un alimento da evitare nelle diete dimagranti o può, al contrario, inserirsi armoniosamente in un regime alimentare ipocalorico? In questo articolo, esploreremo le credenze comuni sul riso, analizzando il suo impatto sulla salute e sul metabolismo, per chiarire se davvero fa ingrassare o se può essere un valido alleato nel percorso di dimagrimento.

Quando si parla di riso, i dubbi fioccano: è un alleato del benessere o un nemico della linea? Può essere incluso in una dieta ipocalorica o è da evitare come tutti (o quasi) i carboidrati quando si decide di perdere peso? Le domande sul ruolo che può avere il riso nel nostro calo ponderale sono tantissime. Da un lato lo troviamo come alimento cardine delle cosiddette diete fit, immortalato nei reel e nelle stories di TikTok e Instagram dove palestrati di ogni genere (tra il serio e l’autoironico) raccontano di vivere a suon di riso, pollo e zucchine. Dall’altro, è uno degli ingredienti base del sushi, diventato ormai uno degli strappi alla regola per eccellenza, soprattutto per chi è a dieta... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il riso fa ingrassare. Vero o falso?

