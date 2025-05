Il reparto di neuroradiologia compie un anno | impegno innovazione e speranza al Gom

Il reparto di neuroradiologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria celebra il suo primo anno, segnando un'importante evoluzione nel settore sanitario locale. In questo periodo, il team ha lavorato con dedizione, portando innovazione e nuove speranze per i pazienti, contribuendo a rafforzare l'offerta sanitaria della comunità . Scopriamo i risultati ottenuti e le prospettive future di questa eccellenza medica.

È trascorso un anno dall’inaugurazione del nuovo reparto di neuroradiologia del Grande ospedale metropolitano del Gom Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, un traguardo che segna un profondo cambiamento nel panorama sanitario del territorio. Dodici mesi di impegno, innovazione e... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il reparto di neuroradiologia compie un anno: impegno, innovazione e speranza al Gom

Reggio, inaugurato il nuovo reparto di Neuroradiologia del Gom - il presidente dell'Associazione italiana di neuroradiologia diagnostica e interventistica (Ainr), Ferdinando Caranci. "Il direttore del reparto Antonio Armentano - è detto in una nota - ha aperto ... Scrive ansa.it

Neuroradiologia. Bolzano e Trento avranno un reparto unico in comune con sede a Bolzano - Riordino delle strutture ospedaliere nell’ambito del piano sanitario provinciale. Stocker: “Anche a causa dell’andamento demografico è ipotizzabile che in futuro vi sarà un numero ... Come scrive quotidianosanita.it

Neuroradiologia. Bolzano e Trento avranno un reparto unico in comune con sede a Bolzano - Ad annunciarlo la PA di Bolzano, che spiega: “Anche a causa dell’andamento demografico è ipotizzabile che in futuro vi sarà un numero crescente di persone colpite da infarto, ed è quindi ... Lo riporta quotidianosanita.it