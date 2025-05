il regista di iron man al lavoro con topolino

Jon Favreau, il regista di Iron Man, potrebbe essere in procinto di realizzare un film su Topolino per Disney. Sebbene si tratti solo di rumors, l'idea di un adattamento live-action sta già suscitando grande curiosità tra i fan. Scopriamo insieme le ultime novità su questo entusiasmante progetto che potrebbe riportare alla ribalta il leggendario personaggio dei cartoni animati.

Roma, 26 maggio 2025 – Per il momento si tratta solo di rumors, ma pare proprio che il regista Jon Favreau sia al lavoro per creare un film su Topolino per Disney. Il progetto potrebbe essere un adattamento live-action, anche se questo dettaglio non è stato ancora confermato. Tutti i lavori del regista per il mondo Disney. Di certo c’è che il regista statunitense è da tempo un collaboratore fidato di Disney, avendo contribuito al lancio di alcuni dei suoi più grandi franchise. Ha diretto Iron Man (2008), che ha dato inizio all’Universo Cinematografico Marvel, ha firmato la regia del Libro della Giungla (2016) in versione live-action e del Re Leone (2019), che ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari a livello globale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net