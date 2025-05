Il regalo scudetto arriva dall’Inter colpo Napoli sul mercato

Il trionfo dello scudetto segna una nuova era per il Napoli, che celebra con entusiasmo il suo quarto titolo di campione d’Italia. Ma la competizione con l’Inter non si esaurisce qui: il mercato estivo promette sorprese, con colpi in arrivo. Napoli-Inter è una sfida che si rinnova, mentre i nerazzurri cercano di rispondere al fulmineo successo degli azzurri. La battaglia continua.

Napoli-Inter non è ancora finita, anzi ricomincia subito, dopo che gli azzurri hanno vinto lo scudetto: scippo ai nerazzurri Grande gioia in tutta Napoli, per la vittoria dello scudetto. Per la quarta volta nella storia, gli azzurri si sono laureati campioni d'Italia, tornando al successo dopo soli due anni dall'ultima volta, nel 2023. Una conferma.

