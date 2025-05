Il provino fallito di gilmore girls ha creato uno dei migliori personaggi della serie

Nell'universo di "Gilmore Girls", il fallimento di un provino si è trasformato in una delle sorprese più affascinanti della serie. Alcuni attori, inizialmente selezionati per ruoli principali, hanno invece dato vita a personaggi indimenticabili, contribuendo al successo e alla magia della narrazione. Scopriamo come queste scelte inaspettate abbiano arricchito il mondo di Stars Hollow.