Il prof di Unipi Antonio Bicchi nominato Pioniere della robotica e automazione

Antonio Bicchi, professore di Robotica all'Università di Pisa, è stato recentemente insignito del Pioneer in Robotics and Automation Award 2025, diventando l'unico italiano tra i vincitori. La cerimonia si è svolta ad Atlanta il 22 maggio, riconoscendo i contributi di Bicchi nel campo della robotica e dell'automazione, consolidando così la sua posizione come pioniere in questa innovativa disciplina.

Pisa, 26 maggio 2025 - Antonio Bicchi, professore di Robotica all'Università di Pisa e ricercatore senior dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è uno dei due vincitori, l’unico italiano, dell’edizione 2025 del Pioneer in Robotics and Automation Award conferito il 22 maggio ad Atlanta (US) dalla IEEE Robotics and Automation Society, la principale associazione mondiale degli ingegneri robotici, durante la conferenza internazionale di robotica ICRA 2025. Dal 1999 il premio viene assegnato per valorizzare l’operato di chi, grazie all'avvio di nuove aree di ricerca o campi dell’ingegneria, ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo di settori della robotica o dell'automazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il prof di Unipi Antonio Bicchi nominato "Pioniere della robotica e automazione"

