Il prezzo del gas termina oltre i 37 euro ad Amsterdam

Il prezzo del gas è aumentato. Il future Ttf ad Amsterdam ha concluso la seduta in rialzo del 2,2% a 37,25 euro al megawattora... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas termina oltre i 37 euro ad Amsterdam

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro. 🔗continua a leggere

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - In avvio di giornata, il prezzo del gas mostra un evidente calo, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. 🔗continua a leggere

Amazon abbassa prezzo PS5 Pro a 726 euro, include DualSense, SSD 2 TB e spedizione rapida - ...accessori inclusi, come un controller DualSense e un SSD da 2 TB. Con la spedizione rapida, i giocatori potranno immergersi nell'azione in pochissimo tempo. 🔗continua a leggere

Il prezzo del gas termina oltre i 37 euro ad Amsterdam - Il prezzo del gas è aumentato. Il future Ttf ad Amsterdam ha concluso la seduta in rialzo del 2,2% a 37,25 euro al megawattora. 🔗Come scrive quotidiano.net

Prezzi del gas in rialzo in Europa per colpa dello stop al giacimento norvegese: ecco cosa sta succedendo - Al momento i prezzi del gas al Ttf di Amsterdam, Borsa di riferimento per i valori del gas europei, è sopra i 37,2 euro al ... 🔗Si legge su energiaoltre.it

Europa, il prezzo del gas torna a salire. Il motivo in questo Paese (non è la Russia) - Sale il prezzo del gas in Europa e il motivo è la preoccupazione sulle forniture da un Paese, che non è la Russia. 🔗Da money.it