Il premio Rosa Camuna a Rossano Carrisi 43 anni da volontario | Il Covid il periodo più buio

Il Premio Rosa Camuna riconosce l'impegno di Rossano Carrisi, volontario da 43 anni, un esempio di dedizione e altruismo. Direttore della Fraternità Misericordia di Arese, Carrisi ha affrontato con coraggio il periodo più buio della pandemia, trovando nel volontariato non solo una missione, ma anche l’opportunità di incontrare persone straordinarie. La sua storia è un inno alla solidarietà e alla resilienza.

Arese (Milano) – "Ho fatto il primo corso per diventare volontario in ambulanza che ero minorenne". Il periodo più difficile? "I mesi del Covid ". La cosa più bella? "Ho incontrato tante belle persone". Lui è Rossano Carrisi, 60 anni, direttore della Fraternità Misericordia di Arese, da 43 anni impegnato nel soccorso sanitario, "un uomo che si è distinto per qualità morali, generosità e capacità professionali e organizzative ". Con questa motivazione giovedì a Palazzo Lombardia riceverà il riconoscimento Rosa Camuna assegnato dal consiglio regionale. Cominciamo da qui, si aspettavo questo riconoscimento? "Devo ammettere che è stato una sorpresa...