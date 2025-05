Il premio ’Eco innovazione’ promosso dal Rotary

Il premio “Eco Innovazione”, promosso dalla commissione ‘Nuove generazioni’ del Rotary Club Carrara e Massa, mira a sostenere i giovani imprenditori locali nella transizione verso un modello di business che integri sostenibilità ecologica e innovazione digitale. Questo riconoscimento si propone di valorizzare idee e progetti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, contribuendo a un futuro più responsabile e tecnologico per il tessuto produttivo della provincia.

Si chiama “Eco Innovazione” il premio promosso dalla commissione ‘Nuove generazioni’ del Rotary Club Carrara e Massa. L’obiettivo è supportare la transizione del tessuto produttivo dei giovani imprenditori della provincia verso il duplice paradigma, digitale ed ecologico, in accordo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, economico, sociale ed ecologico dell’agenda 2030. Il premio è destinato a un’impresa che operi da non più di tre anni e il cui titolare o la compagine societaria sia in prevalenza composta da under 35. La Commissione del club è guidata dal consulente del lavoro Luca Cimino e composta dall’avvocato Nicola Andreazzoli e da Marcello Sacerdote, manager di un’importante impresa della costruzione navale... 🔗 Leggi su Lanazione.it