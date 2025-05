Bergamo ha ospitato un emozionante viaggio attorno al tema del Potere, esplorato in 11 interventi illuminanti. Attraverso un filo rosso di riflessioni, è emerso come il potere non si limiti al dominio, ma abbracci anche responsabilità, trasformazione e connessione. La manifestazione si è conclusa con grande entusiasmo, lasciando i partecipanti ispirati e provocando nuove introspezioni sul significato di questo concetto nella nostra società.

Bergamo. Un viaggio emozionante e riflessivo attorno al tema Potere, esplorato in tutte le sue sfaccettature attraverso 11 interventi illuminanti. Un filo rosso ha unito i talk, mostrando come il potere non sia solo dominio, ma anche responsabilità, trasformazione e connessione. Si è chiusa con grande successo la nona edizione di TedxBergamo, che si è svolta domenica 25 maggio al Teatro Donizetti, Un momento di confronto che si è radicato a tal punto nel tessuto e nel DNA della città da far registrare anche quest'anno un nuovo sold out: più di 1000 ospiti in Teatro Donizetti e oltre 2.000 persone in streaming, tante anche le interazioni sui canali social condivise con l'hashtag #TedxBergamo che danno un quadro di una community attiva e numerosa...