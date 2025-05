Il Politecnico di Bari inaugura la nuova sede del Rettorato | rinnovati gli spazi ex Sat

Il Politecnico di Bari celebra l'inaugurazione della nuova sede del Rettorato, situata negli spazi rinnovati dell'ex Sat, noto per la storica Sala Alta Tensione. L'evento ha visto la partecipazione del rettore Francesco Cupertino, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del sindaco, evidenziando l'importanza di questo nuovo capitolo per l'istituzione accademica e per la crescita del territorio.

