Il plauso. "La costituzione della governance per la Fondazione Turismo di Montecatini rappresenta un altro passo verso una scelta epocale", afferma Confcommercio Pistoia-Prato in merito alle recenti nomine alla guida della nuova Dmo. L'associazione sottolinea come questa iniziativa segni l'inizio di un percorso cruciale per lo sviluppo turistico della città, promuovendo una strategia condivisa e innovativa per valorizzare le ricchezze del territorio.

"La costituzione della governance per la Fondazione Turismo di Montecatini rappresenta un altro passo verso una scelta epocale". È questo ciò che sottolinea Confcommercio Pistoia-Prato, commentando le recenti nomine ai vertici della neonata Dmo. "Da qui – prosegue l'associazione – passerà lo sviluppo turistico del territorio della Valdinievole e della provincia. Le competenze manageriali che saranno messe in campo rappresentano una scelta congrua, rispetto alla gestione tecnica della Fondazione. Ad esse, si sommeranno le competenze specifiche dell'organigramma operativo". Confcommercio Pistoia-Prato aggiunge che "soltanto questa estate sono attesi 65,8 milioni di turisti in Italia, per una spesa complessiva di 39 miliardi di euro...

