Il Pioppo Futsal si aggiudica la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia contro un ottimo Bonifato Alcamo

Il Pioppo Futsal conquista la partita d'andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia, battendo di misura un coriaceo Bonifato Alcamo. Con una prestazione intensa e determinata, la squadra pioppese si prepara ora ad affrontare la gara di ritorno, in programma sabato 31. Un successo che alimenta le speranze di proseguire nel torneo e di raggiungere traguardi ambiziosi.

La squadra pioppese supera di corto muso gli alcamesi, testa già alla gara di ritorno sabato 31 (Monrealelive.it)... 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Il Pioppo Futsal si aggiudica la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia contro un ottimo Bonifato Alcamo

Il Pioppo Futsal riceve il Bonifato Alcamo Futsal per la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia - Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal scenderanno ... ai pioppesi il Bonifato Alcamo Futsal in occasione della gara d’andata dei quarti di finale ... informazione.it scrive

Il Pioppo Futsal vince il Girone A del Campionato di Serie C2 e vola in C1, è tripudio gialloverde! - Questo pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo ... del Futsal Emiri. Un successo per la squadra pioppese che scrive il suo nome nella storia del futsal e si aggiudica ... Come scrive informazione.it

Palermo Futsal Club, la goleada non basta. Va in finale playoff - Il Palermo Futsal Club termina il primo campionato a quota 60 punti al secondo posto. La distanza con il Pioppo Futsal, prima in classifica ... La Fiura e Fiorentino. La gara si apre con il vantaggio ... Secondo forzapalermo.it