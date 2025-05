Il Pil piacentino è cresciuto solo dello 05 per cento

Nel 2024, il PIL di Piacenza ha registrato una crescita modesta dello 0,5%, evidenziando la resilienza del sistema locale in un contesto globale di rallentamento economico. Nonostante le sfide poste dall'instabilità politica, dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, e dalle nuove politiche protezionistiche, l'economia piacentina si dimostra capace di mantenere una certa stabilità.

«La resilienza del sistema Piacenza si è manifestata anche nel 2024, anno di progressivo rallentamento della crescita economica occidentale anche per l'instabilità politica e le conseguenze dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Le nuove politiche protezionistiche americane e le tensioni...

