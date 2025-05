Il passato non è scritto nell' acqua | incontro con l' autore alla biblioteca comunale

Giovedì 29 maggio alle 17:30, la Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro ospiterà un incontro con l'autore Giuseppe De Lorenzo, che presenterà il suo libro "Il passato non è scritto nell'acqua". L'evento, organizzato dall'Associazione ADSeT, rappresenta un'opportunità imperdibile per esplorare tematiche profonde e riflessioni sul nostro passato. Unisciti a noi per una serata di cultura e scoperta.

Sarà presentato giovedì 29 maggio alle 17,30 nella Biblioteca comunale Tommaso Cannizzaro il libro "Il passato non è scritto nell'acqua"di Giuseppe De Lorenzo. Iniziativa organizzata dall'Associazione ADSeT e dalla la Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro.

