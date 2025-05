Il parrucchiere Mimmo e 53 anni di attività

Mimmo, storico parrucchiere di Civitanova, festeggia un traguardo straordinario: 53 anni di attività nel suo salone "Mimmo Studio" in via della Vela. Un percorso ricco di umanità, coerenza e passione che ha intrecciato le vite di tanti clienti. Per celebrare questo importante anniversario, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere Gianluca Crocetti hanno fatto visita al salone, rendendo omaggio a un'icona locale.

Un traguardo che profuma di umanità, coerenza e passione: Mimmo, storico parrucchiere di Civitanova, ha festeggiato 53 anni di attività nel suo salone " Mimmo Studio " in via della Vela a Civitanova. Per l'occasione, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere Gianluca Crocetti hanno fatto visita al professionista, per omaggiarlo e riconoscere pubblicamente il valore di una vita dedicata con amore e artigianalità al suo mestiere. Mimmo è un parrucchiere "di una volta", come ama definirsi. Un artigiano che ha fatto della manualità la sua cifra distintiva, rifiutando scorciatoie e puntando tutto sulla qualità, sul rispetto del cliente e sull'autenticità del rapporto umano...

