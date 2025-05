Il Papa prega per i cattolici in Cina

In un momento di profonda riflessione, il Papa ha elevato una preghiera per i cattolici in Cina, mostrando solidarietà verso chi vive in condizioni di sofferenza. Prevost ricorda un beato martire polacco, simbolo di resistenza anticomunista, prima di incontrare il sindaco e celebrare in Laterano. Ispirato dai due Giovanni Paolo, il Papa esprime: «Sono romano, vi offro il poco che ho». Un gesto di unità e speranza.

Prevost ricorda un beato martire anticomunista polacco, poi vede il sindaco e celebra in Laterano. Citando entrambi i Giovanni Paolo: «Sono romano, vi offro il poco che ho»...

