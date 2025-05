Il papà di Francesco Pio | Chiedo massimo rispetto per un dolore atroce

Orlando De Luca, un padre in lutto, chiede rispetto e comprensione per il dolore insopportabile che sta affrontando dopo la perdita del suo amato figlio, Francesco Pio. Le sue parole riflettono il desiderio di vivere il lutto in intimità, lontano da intrusioni esterne, sottolineando l'importanza di consentire a una famiglia di piangere e ricordare in pace.

Tempo di lettura: 3 minuti "Lasciateci piangere nostro figlio in pace e dove desideriamo": a scrivere queste righe è Orlando De Luca, un padre spezzato dal dolore, ma soprattutto un uomo che chiede con dignità, rispetto e voce ferma di poter vivere il lutto più innaturale e devastante che un essere umano possa affrontare: la perdita di un figlio. Mercoledì scorso, al Rione Libertà di Benevento, Francesco Pio De Luca ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Aveva appena 17 anni. La sua assenza ha lasciato un vuoto che non conosce parole, che non ha conforto, che non avrà mai spiegazioni...

