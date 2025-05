Il Palazzo trema dalle fondamenta Poche certezze tanti dubbi

Nel contesto tumultuoso del calcio italiano, il Palazzo trema dalle fondamenta, rivelando poche certezze e molti dubbi. Gigi Caliulo analizza la situazione critica in cui si trovano la Federcalcio e la Lega di B, coinvolte in una complessa questione che sembra essere frutto delle loro stesse scelte. Un’opportunità per risolvere la matassa è disponibile, ma le resistenze continuano a prevalere.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Si naviga a vista, nonostante in molti vogliano far credere il contrario. Federcalcio e Lega di B sono alle prese con una matassa che loro stessi hanno "imbrogliato". Il capo da prendere per scioglierla agevolmente è a portata di mano ma ancora una volta il Palazzo decide di ammiccare alle regole stilate dal Palazzo stesso. Il Consiglio federale di oggi ha di fatto sacramentato la decisione di far slittare l'eventuale disputa dei playout sino al completamento dei gradi di giudizio della giustizia sportiva. Dunque, ove mai dovesse verificarsi un proscioglimento del Brescia (unica opzione alternativa alla chiusura della stagione senza spareggi che eviterebbe qualsiasi ulteriore ricorso anche in sede extra-calcistica) Frosinone-Salernitana si giocherebbe nella seconda metà di giugno, un mese e mezzo dopo la chiusura della stagione regolare...

