Il palazzo del Gattopardo Il grido della principessa | | La politica non ci aiuta

Nel cuore di un’epoca in trasformazione, "Il palazzo del Gattopardo" e "Il grido della principessa" ci trasportano in un mondo di eleganza e decadenza. L’imponente scalone d’ingresso, un capolavoro architettonico, e la sontuosa sala degli Specchi evocano un lusso ineguagliabile. Ma dietro l’opulenza si cela la disillusione: la politica, lontana dagli ideali di giustizia, non offre aiuto nel tumulto dei cambiamenti

Lo scalone di ingresso con le sue due rampe simmetriche, un gioiello di architettura, una sala degli Specchi da far invidia persino alla Galleria di Versailles per la finezza delle specchiere in oro zecchino sormontate da un doppio soffitto traforato. E poi gli antichi lampadari di Venezia, i pavimenti che sembrano arazzi, preziose maioliche di Vietri e Caltagirone da centinaia di metri quadrati con anche i famosi gattopardi che ispirarono Luchino Visconti. E ancora, le collezioni di quadri, di raffinati mobili, le antiche porcellane e vetri soffiati, consolle, boiserie, stoffe, sete come quella gialla di Lampasso che riveste il celebre salone del valzer di Claudia Cardinale e Burt Lancaster nel Gattopardo...

