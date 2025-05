Il pagellone di CM | Napoli da 9 Milan da 4 L’Inter divide la Juventus si salva all’ultimo | Primapagina

Nel pagellone di oggi, il Napoli trionfa con un meritato 9, mentre il Milan si ferma a un deludente 4. L'Inter, con un 7, divide le opinioni, innescando accesi dibattiti sulla sua stagione. La Juventus, infine, si salva all'ultimo minuto, strappando il sufficienza. Scopriamo insieme le valutazioni che stanno infiammando le discussioni tra tifosi e commentatori!

2025-05-26 10:00:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: INTER: 7. Il voto più difficile da concordare, in redazione. E sappiamo già che scatenerà sia chi reputa il rendimento in campionato dell’Inter fallimentare, sia chi – forte dell’imminente finale di Champions League – ne “giustifica” il secondo posto. Ripetiamo: nemmeno in redazione eravamo tutti d’accordo. E, come già anticipato, questo voto riguarda solo ciò che l’Inter ha fatto vedere in campionato. Anche se, innegabilmente, non si può non tenere conto del fatto che il percorso in Champions abbia inevitabilmente privato i nerazzurri di energie fisiche e mentali... 🔗 Leggi su Justcalcio.com