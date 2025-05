Il pagellone della Serie A | Conte il migliore il Milan la vera delusione | Ibra&C da tre Perché l’Inter non merita la sufficienza

In questo pagellone della Serie A, analizziamo le performance di giocatori e allenatori, con un focus particolare su Antonio Conte, il grande protagonista del campionato. Mentre il Milan emerge come una delusione inaspettata, la sufficienza per l'Inter appare discutibile. Scopri le valutazioni e le riflessioni su questo avvincente torneo di calcio.

CONTE: 9 – Può stare simpatico o molto più probabilmente antipatico, magari ancora una volta abbandonerà la barca sul più bello dimostrando di che pasta è fatto. Però nessuno può discutere i risultati: questo è stato il campionato di Antonio Conte. Come sempre: cinque scudetti su sei partecipazioni in Serie A. Il primo allenatore nella storia a vincerlo con tre squadre diverse. L’uomo dei record, che si prepara a scriverne altri altrove. RANIERI: 8 – L’ultima volta in Serie A di Claudio Ranieri è stata la sua migliore di sempre. Il girone di ritorno confezionato dalla Roma un piccolo capolavoro, non si spiega se non con l’empatia e l’esperienza di questo grande allenatore, che ha preso una squadra allo sbando in zona retrocessione e la lascia in Europa, non quella che conta... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it